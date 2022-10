Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Crossfahrer beschädigen neuen Weg am Stausee

Auw bei Prüm (ots)

Am 21.10.2022 befuhren drei Fahrer von Cross-Motorrädern am Nachmittag neu errichtete Wanderwege entlang des Stausees auf der Gemarkung Auw und Roth bei Prüm und richteten hierbei einen Sachschaden an. Hiervon betroffen war auch ein behindertengerechter Weg, dessen mineralischer Untergrund durch den Fahrstil und die grobstolligen Reifen aufgewühlt wurde. Obwohl der Bauunternehmer noch durch Rufen versucht habe, die Fahrer von der Örtlichkeit zu verscheuchen, seien diese einfach weitergefahren. Ein Fahrer trug angeblich eine orange-schwarze Kluft, einer eine rot-orange und der letzte soll schwarz gestreift gewesen sein. Da es sich um öffentliche Naherholungswege handelt, ermittelt die Polizeiinspektion Prüm wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zudem waren an den Cross-Motorrädern keine Kennzeichen montiert, so dass der Verdacht besteht, dass diese weder versichert noch zugelassen waren. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche zur Identifikation der Fahrer beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

