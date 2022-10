Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alltägliche Verkehrskontrolle eskaliert - Polizeibeamte beleidigt

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 20.10.2022, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg nach einem festgestellten Verkehrsverstoß gegen 17:30 Uhr eine Verkehrskontrolle in Badem durch. Der 49-jährige Fahrzeugführer zeigte sich von Beginn an sehr ungehalten über die polizeiliche Maßnahme und redete sich zunehmend in Rage. Versuche des Beifahrers sowie der eingesetzten Beamten, ihn zu beruhigen, führten nicht zum Erfolg. Im Gegenteil - der Fahrzeugführer beleidigte die Polizeibeamten schließlich als "Idioten". Nun erwartet ihn neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige zusätzlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

