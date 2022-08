Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydt: Papiertonnen brennen in Hinterhof

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag, 4. August, gegen 0.50 Uhr die Polizei alarmiert, da in einem frei zugänglichen Hinterhof eines leerstehenden Gebäudes an der Hauptstraße in Rheydt zwei Papiertonnen brannten.

Die Polizeibeamten begannen den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster des Gebäudes beschädigt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell