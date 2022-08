Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter kamen durch offenstehende Tür

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 3. August, haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 2 und 6.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Broicher Straße in Rheindahlen verschafft. Die Besitzer hatten aufgrund der hohen Temperaturen Türen zum Lüften über Nacht offen stehen gelassen.

Die Täter entwendeten zwei Geldbörsen samt Ausweisdokumenten, Versichertenkarten und einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell