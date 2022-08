Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mann mit über 2 Promille mit dem Auto unterwegs - aufmerksame Zeugen verständigen Polizei (01.08.2022)

Rottweil (ots)

Ein Mann ist am Montagabend mit über 2 Promille mit seinem Auto auf der Neutorstraße unterwegs gewesen. Gegen 23 Uhr teilten Zeugen einen Suzuki auf der Neutorstraße mit, der immer wieder auf die Gegenfahrbahn komme und auch sonst auffällig fahre. An der Einmündung zur Waldtorstraße kontrollierten die Beamten den 68-jährigen Fahrer des Suzukis. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten und sein Auto musste stehenbleiben. Den 68-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

