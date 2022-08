Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Telefonbetrüger wieder aktiv - Wachsame Senioren erkennen Betrugsmasche (01.08.2022)

Rottweil (ots)

Eine Vielzahl, vornehmlich ältere Mitbürger aus Rottweil und umliegenden Ortsteilen, sind am Montag im Lauf des Tages von Telefonbetrügern angerufen worden. Mit den üblichen Behauptungen, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs sind und alle Türen und Fenster geschlossen werden sollen, versuchten die Betrüger die Angerufenen in ein Gespräch zu verwickeln, was jedoch in allen Fällen misslang, da die wachsamen Senioren die Betrugsmasche erkannten und auflegten.

Hinweise, um sich gegen diese und anderer Betrugsmaschen am Telefon zu schützen, gibt jede Polizeidienststelle. Tipps findet man auch auf den Internetseiten der Polizeiprävention unter www.polizei-beratung.de .

