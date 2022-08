Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall auf der Strandbadstraße verletzt (01.08.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Strandbadstraße am Montagmittag verletzt worden. Eine 57-jähriger Frau fuhr mit einem BMW auf der Strandbadstraße in Richtung der Günter-Neurohr-Brücke. Auf Höhe der Kreissporthalle rannte plötzlich ein 6-jähiges Kind hinter einem parkenden Krankenwagen hervor auf die Straße. Es kam zur Kollision zwischen dem Mädchen und dem Außenspiegel des BMWs, wodurch das Kind Verletzungen an der Schulter erlitt. Ein Rettungswagen brachte die 6-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

