Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mutwillige Sachbeschädigungen im Hausflur des Gebäudes Mainaustraße 6 (29./30.07.2022)

Konstanz (ots)

Zu mutwilligen Sachbeschädigungen ist es im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 6 Uhr, in einem Wohnhaus auf der Mainaustraße gekommen. Ein unbekannter Täter gelangte über die nicht verschlossene Hauseingangstür in den Flur des Gebäudes Mainaustraße Nr. 6. Hier beschädigte der Täter einen Briefkasten, eine Wandleuchte, die Verkleidung eines Stromverteilerkastens und einen Stromzähler. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Mehrfamilienhauses beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Randalierer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

