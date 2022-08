Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Jalousien an Firmengebäuden beschädigt (30./31.07.2022)

Steißlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag bis Sonntag mehrere Sachbeschädigungen auf der Hardstraße begangen. Die Unbekannten beschädigten an zwei Firmengebäuden die an den Fenstern angebrachten Alu-Jalousien und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell