Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto fährt in Schaufensterscheibe- Fahrer verletzt sich leicht (01.08.2022)

Furtwangen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.45 uh, ist es in der Bregstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Schaufensterscheibe eines Autohauses gefahren ist. Ein 74 -jähriger Fahrer eines Suzuki Ignis war auf der Bregstraße von der Wilhelmstraße herkommend unterwegs. Auf Höhe eines Autohauses kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einer Schaufensterscheibe des Anwesens Bregstraße 1 zusammen. Durch den Aufprall splitterte die Glasscheibe und beschädigte drei im Ausstellungsraum befindliche Autos. Außerdem erlitt die Hausfassade erhebliche Schäden. Der verletzte Autofahrer wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.

