POL-KN: (KN-Wallhausen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (01.08.2022)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagvormittag auf der Uferstraße verletzt worden. Ein 62-jähriger Renault-Fahrer war auf der Uferstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Auf Höhe des Strandbads bog der Mann nach links auf den dortigen Parkplatz ab und stieß dabei mit dem Fahrradanhänger eines entgegenkommenden 52 Jahre alten Radlers zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Weder am Anhänger noch am Auto entstand Sachschaden.

