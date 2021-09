Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Garage entwendet

Finnentrop (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (17. September, 12 Uhr) bis Samstag (18. September, 15.30 Uhr) zwei Pedelecs aus einer Garage in der Straße "Viermorgen" in Finnentrop entwendet. Bei den Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Ghost", Farbe: grün-schwarz, sowie ein "Conway", Farbe: blau-weiß, mit einem Wert im jeweils vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

