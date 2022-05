Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr des 24.05.2022 kommt es in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW, Ford Focus Kombi, Farbe: beige, befährt genannte Straße sehr weit rechts, als das Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel den Ellbogen eines auf dem Gehweg laufenden 14-jährigen Jugendlichen trifft. Der 14-jährige Pirmasenser wird hierbei leicht verletzt und zieht sich eine Prellung am Ellbogen zu. Das Fahrzeug entfernt sich anschließend an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne dass den Pflichten eines Verkehrsunfallverursachers nachgegangen wird. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

