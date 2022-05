Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Immer im Dienst

Warstein (ots)

Ein pensionierter und ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter wurden am Montag (2. Mai 2022) zwei Tatverdächtigen zum Verhängnis. Am frühen Nachmittag bemerkte ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter drei Tatverdächtige, die aus einem Supermarkt an der Fritz-Josephs-Straße davon liefen. Eine dahinter befindliche Mitarbeiterin des Geschäftes berichtete, dass die drei Männer zuvor einen Ladendiebstahl begangen hätten. Zwei der drei Tatverdächtigen liefen in Richtung Schützenhalle davon. Der Beamte nahm mit seinem Wagen die Verfolgung auf, wobei sich ein bereits pensionierter Polizist mit seinem Fahrrad an der Fahndung beteiligte. Pech für die beiden Flüchtigen. An der Schützenhalle mussten sich die 25 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen aus Georgien ihren Verfolgern geschlagen geben. Im Nahbereich fanden die Beamten einen Rucksack mit diversen Zigarettenschachteln, die anschließend beschlagnahmt wurden. Die beiden Männer konnten die Wache nach Vernehmung, erkennungsdienstlicher Behandlung und Entrichtung einer Sicherheitsleistung wieder verlassen. Der dritte, Mann, mit Glatze, circa 180 cm groß, trennte sich frühzeitig von seinen mutmaßlichen Mittätern und fuhr mit einem grauen Wagen mit Dortmunder Kennzeichen (DO) davon. (reh)

