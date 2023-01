Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bewaffneter Raub in Apotheke in der Südstadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Überfall raubte am Donnerstag gegen 08.40 Uhr ein Unbekannter in einer Apotheke in der Ettlinger Straße Arzneimittel und flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der maskierte Räuber durch die Geschäftsräume der Apotheke direkt in den Personalbereich und entwendete knapp einen Liter Methadon. Hierbei kam ein Angestellter hinzu. Diesen bedrohte der Täter mit einem sägeähnlichen Werkzeug und flüchtete in der Folge mit dem Raubgut in Richtung Werderplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Flüchtige ist etwa 185 cm groß, ungefähr 45-60 Jahre alt und besitzt eine kräftige Statur. Er trug bei der Tat dunkle Kleidung. Des Weiteren führte er eine dunkle Tasche mit sich, in der er das sägeähnliche Werkzeug aufbewahrte. Er sprach hochdeutsch.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ob es Bezüge zu dem Raub am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in eine Apotheke in der Rappenwörthstraße in Rheinstetten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell