Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Sattelauflieger durch Vorgarten gefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Zum Pferdemarkt;

Unfallzeit: 06.03.2023, zwischen 08.15 Uhr und 15.00 Uhr;

Beim Rangieren in einen Vorgarten gefahren ist mutmaßlich ein Sattelzugfahrer in Vreden. Dabei beschädigte er eine steinerne Beeteinfassung und ließ einen Schmutzfänger mit dem Firmenlogo eines ortsansässigen Fahrzeugherstellers zurück. Zu dem Geschehen auf der Kreuzung Pferdemarkt/Süringstraße kam es am Montag zwischen 08.15 Uhr und 15.00 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

