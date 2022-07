Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Trickdiebstahl - Schmuck aus Wohnung gestohlen

Recklinghausen (ots)

In Herten- Westerholt wurde eine 80-jährige Hertenerin Opfer eines Trickdiebstahls. Am Donnerstag klingelten zwei bislang unbekannte Männer, gegen 10 Uhr, an der Wohnungstür und begehrten Einlass. Sie gaben sich als Telekommitarbeiter aus und erklärten, dass es in der Gegend Probleme mit dem TV-Empfang gebe. Dies wollten sie nun kontrollieren. Während sie die Seniorin baten im Wohnzimmer am Fernsehgerät stehen zu bleiben und die Lautstärkeregelung zu bedienen, erklärten die Männer, währenddessen Messungen an verschiedenen Buchsen im Haushalt durchzuführen. Als der Sohn der Seniorin zufällig zurückkehrte, traf er die Männer in ihrer Wohnung an und bekam sofort Zweifel. Er verwies sie der Wohnung - leider zu spät. Im Badezimmer fand die Wohnungsinhaberin kurz darauf ihre geöffnete Schmuckschatulle auf, mehrere Schmuckstücke fehlten. Sie informierten daraufhin die Polizei.

Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen: 1. Ca. 1,70m - 1,80m groß, etwa 30-35 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, sprach akzentfrei Deutsch 2. Etwa 1,85m - 1,90m groß, schlank, 30-35 Jahre alt, blonde kurze Haare, bekleidet mit einem schwarzen fußlangen Mantel, sprach akzentfrei Deutsch

Tipps der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung, vor allem dann nicht, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Die Mitarbeiter der Anbieterfirmen können auch wieder kommen, wenn ihre Angaben der Wahrheit entsprechend. Nehmen Sie sich die Zeit und rufen Sie bei der entsprechenden Firma an und fragen nach. Spätestens dann können Sie immer noch einmal darum bitten, dass die Servicedienstleister noch einmal zu Ihnen zurückkommen.

Eine weitere Möglichkeit ist, sich Verstärkung zu holen. Bitten Sie einen Nachbarn, einen Freund oder Familienangehörigen hinzu.

Sie müssen nichts sofort an der Haustür entscheiden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Im Zweifel können Sie immer die Polizei hinzuziehen. Wählen Sie dafür gerne die 110. Scheuen Sie sich nicht. Die Kollegen wissen um die Betrugs- und Diebstahlsfälle, kennen die unterschiedlichen Maschen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Infos wie Sie sich und ihre Angehörigen vor Betrügern schützen können, finden Sie hier (siehe auch Flyer): https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell