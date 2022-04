Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrzeug fährt gegen Baum - Fünf leicht verletzte Insassen

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Die 20-jährige Fahranfängerin aus Mannheim befuhr am Samstagmorgen mit ihrem VW Golf die Hochheimer Straße aus Fahrtrichtung Ulrich-von-Hutten-Straße kommend in Fahrtrichtung Alzeyer Straße. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen bildete sich am Kreisverkehr Hochheimer Straße / Alzeyer Straße ein Rückstau. Die Mannheimerin erkannte diesen aus unerklärlichen Gründen zu spät, konnte nicht mehr bremsen und wich aufgrund dessen nach links auf die entgegengesetzte Fahrspur aus, um einen Unfall mit einem wartenden stehenden PKW zu vermeiden. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die vier weiteren weiblichen Insassen gleichen Alters, wurden hierbei ebenso leicht verletzt wie auch die Fahrzeugführerin selbst. Jedoch wurden nur drei der Frauen durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde in eigener Zuständigkeit abgeschleppt. Während der gesamten Unfallaufnahme sowie bis zur Bergung des PKWs wurde die Hochheimer Straße in Fahrtrichtung Ulrich-Von-Hutten-Straße einseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell