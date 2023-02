Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrbahnverunreinigung durch Öl

Northeim (ots)

37154 Northeim OT Höckelheim, Bundesstraße 241, Freitag, 03.02.2023, 14:00 Uhr

Northeim (fro) - Am vergangenen Freitag, den 03.02.2023, wurde gegen 14:00 Uhr eine Ölverschmutzung auf der Fahrbahn im Bereich der Autobahnabfahrt Northeim West gemeldet. Diese hatte sich durch die Witterung großflächig auf der Fahrbahn verteilt. Die Ölspur zog sich bis hin zum City Center in den Innenstadtbereich der Stadt Northeim. Am Ende der "Fährte", konnte durch die Einsatzkräfte der hierzu verursachende Pkw festgestellt werden. Die Fahrbahn wurde anschließend durch eine Spezialfirma gereinigt, wodurch es für einen Zeitraum von ca. 3 Stunden zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell