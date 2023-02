Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Sudheim und Kreisel - Westliche Entlastung Straße, Freitag, 03.02.2023, 10:30 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt zwei Schwerverletzten kam es nachdem ein 62-Jähriger aus Katlenburg mit seinem Pkw die B3 in Richtung Northeim befuhr und aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er zunächst den Pkw eines aus Adelebsen stammenden 47-Jährigen, der bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt wurde. Anschließend kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 56-Jährigen aus Northeim. Hierbei wurden der Northeimer und der Unfallverursacher schwer verletzt, so dass sie durch die eingesetzten Rettungskräfte umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden mussten. Während die beiden Pkw des Northeimers und des Katlenburgers wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von zirka 5000 und 12.000 Euro erlitten und abgeschleppt werden mussten, konnte der Adelebser mit seinem Pkw, geschätzter Schaden zirka 1500 Euro, seine Fahrt fortsetzen. Die Reinigungsarbeiten, die von einer Spezialfirma ausgeführt werden mussten, sind mittlerweile beendet und die Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei Northeim wieder freigegeben. Eingesetzt waren zusätzlich die Feuerwehren Sudheim und Bühle, drei Rettungswagen mit einem Notarzt sowie die Polizei Northeim.

