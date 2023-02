Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Berliner Allee, Donnerstag, 02.02.23, 18:55 Uhr

Northeim (tor) - Die 18-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Dieselstraße und bog an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage nach links auf die Berliner Allee ab. Die 48-jährige Fußgängerin überquerte die Berliner Allee an der Fußgängerampel. Diese zeigte für sie grün. Die Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegen die Fußgängerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW der Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

