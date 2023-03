Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Traktor gerät in Brand

Bocholt (ots)

Ereignisort: Bocholt-Liedern, Liederner Höfgraben;

Ereigniszeit: 06.03.2023, 19.30 Uhr;

Eine Zugmaschine ist am Montag in Bocholt-Liedern in Brand geraten. Dazu kam es, als der Traktor sich samt angehängtem Güllefass gegen 19.30 Uhr auf einem Acker zwischen dem Liederner Höfgraben und dem Heyncks Weg befand. Feuerwehrkräfte aus Bocholt und aus den Niederlanden bekämpften die Flammen, die das Fahrzeug vollständig ergriffen hatten. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt als Ursache auszugehen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen circa bei 200.000 Euro liegen dürfte. (to)

