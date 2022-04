Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220408 - 0407 Frankfurt-Nieder-Eschbach/BAB 661: Mittägliche Alkoholfahrt beendet

Frankfurt

(dr) Am gestrigen Donnerstag, den 07. April 2022, nahmen Beamte des 14. Polizeireviers bei Nieder-Eschbach einen 52-jährigen Autofahrer fest, der verdächtigt wird, im alkoholisierten Zustand auf der Bundesautobahn 661 unterwegs gewesen zu sein. Bei einer Kontrolle verhielt er sich äußerst unkooperativ und leistete bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand.

Ein 52 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw gegen 11:40 Uhr die Bundesautobahn 661 in nördlicher Richtung, als einem anderen Autofahrer dessen, von Schlangenlinien geprägte, Fahrweise auffiel. Letzterer nahm über den Notruf Kontakt mit der Polizei auf und führte diese zu einem Parkplatz nach Nieder-Eschbach, an welchem sein Vordermann zum Stehen kam. In der Folge traf eine Streife ein, die den 52-Jährigen kontrollierte. Von dem Mann ging deutlicher Alkoholgeruch aus. Auf dem Beifahrersitz fanden die Polizeibeamten zudem eine angebrochene Flasche Kräuterlikör. Der Verdacht der Trunkenheitsfahrt erhärtete sich. Als die Beamten den Mann nach seinen Personalien fragten, verweigerte dieser jedoch deren Angabe. Weiter kam er auch nicht der Aufforderung nach, das Auto zu verlassen. Nachdem der 52-Jährige kurz darauf doch ausstieg und die Örtlichkeit verlassen wollte, gelang es den Beamten ihn zunächst festzuhalten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwecks Durchführung einer Blutentnahme, verbrachte die Streife ihn in das Polizeipräsidium, wo ein Arzt sich seiner annahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 52-Jährigen wieder. Zuvor hatten sie noch seinen Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

