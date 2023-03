Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wohnung gerät in Brand

Gescher (ots)

Ereignisort: Gescher, Schultenrott;

Ereigniszeit: 06.03.2023, 20.10 Uhr;

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagabend eine Obergeschosswohnung in Gescher in Brand. Gegen 20.10 Uhr eilten Feuerwehr und Polizei zu dem dreistöckigen Einfamilienhaus am Schultenrott. Eine Hausbewohnerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die weiteren behandelten Sanitäter vor Ort. Die Kriminalinspektion 1 hat die Ermittlungen zur Ursache des Brands aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell