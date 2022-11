Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. RW) - Notleuchten bei Discounter beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Schramberg / Lkr. RW (ots)

In der Nacht von Samstag (26.11.2022) auf Sonntag (27.11.2022) ist es in Schramberg zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich Berneckstraße 125 die Notausgangsleuchten eines Discout-Marktes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter 07422 2701 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell