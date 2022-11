POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hühner aus Kleintierzucht gestohlen

Radolfzell (ots) - Am Freitag in den frühen Abendstunden sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Scheffelstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen, im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:20 Uhr, ein Fenster auf der Rückseite des freistehenden Hauses ein und gelangten so in die Innenräume des Gebäudes. ...

