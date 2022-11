Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Emmerich - Ladendieb leistet Widerstand und verletzt zwei Polizeibeamte" vom 04.11.2022; 10:32 Uhr

Emmerich (ots)

Wie berichtet, wurde der 31-jährige Mann aus Emmerich, der am Freitag (4. November 2022) nach einem Ladendiebstahl Widerstand gegen die eingesetzten Beamten geleistet hatte, am selben Tag dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft für den polizeibekannten Mann an.

Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5361432

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell