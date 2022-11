Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ladendieb leistet Widerstand und verletzt zwei Polizeibeamte

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (03. November 2022) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Kaßstraße in Emmerich. Der Beschuldigte zeigte sich gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten unkooperativ und aggressiv. Um die Identität des 31-jährigen Mannes klären zu können, kündigten die Beamten seine Verbringung zur Polizeiwache in Emmerich an. Aufgrund des zuvor bereits gezeigten aggressiven Auftretens, sollte der Mann dazu mit Handfesseln fixiert werden. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der Mann jedoch mit Kopfstößen und Schlägen gegen die eingesetzten Beamten. Mit weiteren Unterstützungskräften gelang es schließlich, den Beschuldigten zu Boden zu bringen und zu fixieren. Bei dem Einsatz wurden eine 24-jährige Polizeibeamtin und ein 48-jähriger Polizeibeamter verletzt und traten vom Dienst ab, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Die Polizeibeamtin ist aktuell nicht dienstfähig. Der 31-jährige Mann aus Emmerich wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

