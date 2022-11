Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Computerbildschirm bei Einbruch in Wasserschleuse beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Montag (31. Oktober 2022), 19:00 Uhr bis Donnerstag (03. November 2022), 10:00 Uhr, kam es an der Pionierstraße in Emmerich zu einem Einbruch in das Gebäude einer Wasserschleuse. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Wasserschutztür der Schleuse Zutritt zum Gebäude und beschädigten dort einen Computerbildschirm. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

