Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Gasleitung bei Tiefbauarbeiten beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bröckel (ots)

Nachdem am Morgen des 7. September 2022 eine Gasleitung bei Tiefbauarbeiten beschädigt wurde, wurde die Ortsfeuerwehr Bröckel um 9:22 Uhr zur Absicherung der Einsatzstelle in die Straße "Am Alten Busch" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, stellte sich schnell heraus, dass größere Mengen Gas aus der abgerissenen Leitung aus strömten und sofortige Maßnahmen notwendig waren. Infolgedessen wurde die Straße rund um das betroffene Objekt weiträumig abgesperrt, die direkt angrenzenden Gebäude evakuiert und weiter entfernte Anwohner:innen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Parallel hierzu wurde der Brandschutz mit einem Strahlrohr sichergestellt.

Nach knapp 70 Minuten konnte die Gefahr beseitigt und somit der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Insgesamt waren neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen, sowie die Polizei mit einem Streifenwagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell