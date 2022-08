FW Flotwedel: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Feuerwehr Flotwedel

Wienhausen (ots)

Nachdem es nach einem Vorrangverstoß bei einem Abbiegevorgang an der Kreuzung Storchenweg/Celler Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad kam, wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen am 27. August 2022 um 12:46 Uhr an die Unfallstelle alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, fanden die Einsatzkräfte einen leicht beschädigten PKW, sowie ein stärker beschädigtes Motorrad vor, aus welchem kleinere Mengen Kühlflüssigkeit und Benzin austraten. Umgehend streut die Einsatzkräfte Betriebsmittelspur ab und verhinderten somit eventuelle Umweltschäden.

Parallel hierzu wurde der verletzte Motorradfahrer rettungsdienstlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Verkehr im Kreuzungsbereich wurde während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten halbseitig gesperrt und der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Nach knapp 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens und dem Grad der Verletzungen liegen der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Informationen vor.

