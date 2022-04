Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletze

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 26.04.2022, kurz vor 12.00 Uhr, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlungsstraße gemeldet. Starker Rauch sei aus den Fenstern sichtbar. Die Feuerwehr konnte im dritten Obergeschoss einen Wohnungsbrand lokalisieren, welcher rasch gelöscht wurde. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Brand dürfte in der Küche ausgebrochen sein und zog sich durch die ganze Wohnung. Auch der gemeinsame Hausflur des Mehrfamilienhauses wurde wohl durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe ist hier auch noch nicht bekannt. Nach ersten Einschätzungen dürfte dieser aber sehr beträchtlich sein. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell