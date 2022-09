Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Eicklingen löscht brennenden Baum nach Blitzschlag

Eicklingen (ots)

Nachdem in Folge eines Blitzschlages ein Baum in der Verlängerung der Straße "Seelhop" Feuer gefangen hatte, wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Eicklingen um 12:54 Uhr an die dort befindliche Fuhsebrücke alarmiert.

Vor Ort eingetroffen konnten die Einsatzkräfte durch den Meldenden in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen werden. Umgehend ließ der Einsatzleiter einen Trupp unter Zuhilfenahme eines Strahlrohres zur Brandbekämpfung vorgehen.

Die entstandenen Glutnester konnten somit schnell abgelöscht und der Brand binnen kürzester Zeit bekämpft werden. Nachdem der Löscherfolg mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 35 Minuten beendet werden.

Im Einsatz war ebenfalls ein Streifenwagen der Polizei Celle.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell