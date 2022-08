Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges an die Ortsfeuerwehr Bockelskamp

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bockelskamp (ots)

Am Freitag, den 26. August 2022 konnte durch den Samtgemeindebürgermeister Frank Böse das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, kurz TSF-W, an die Ortsfeuerwehr Bockelskamp übergeben werden.

Hierzu fanden sich die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bockelskamp, sowie Vertreter aus Politik und den restlichen zehn Ortsfeuerwehren um 17:00 Uhr am Bockelskämper Feuerwehrhaus in der Schulstraße ein.

Nachdem Ortsbrandmeister Gerd Keitel die Feuerwehrmitglieder hat antreten lassen, nahm Samtgemeindebürgermeister Frank Böse die Ernennung des Ortsbrandmeisters Keitel und seines Stellvertreters Thomas Menzel für eine erneute Amtszeit vor.

Anschließend konnte er nach einigen Grußworten den symbolischen Schlüssel an Gemeindebrandmeister Cord Krüger überreichen. Krüger berichtete über die deutliche Verbesserung des Brandschutzes durch das neue Fahrzeug und den Beschaffungsprozess, welcher durch Erfahrungen aus der Ortsfeuerwehr Nienhof optimiert werden konnte. Anschließend konnte Krüger den Schlüssel des bereits im Jahr 2020 beschafften Fahrzeuges offiziell an Ortsbrandmeister Keitel übergeben.

Nach der offiziellen Übergabe des Schlüssels und der damit verbundenen Indienststellung des TSF-W freuten sich Keitel und Krüger noch einige Beförderungen und Ehrungen aussprechen zu können.

Nach bestandener Truppmannausbildung konnten an diesem Abend Florian und Lukas Bieber, Franziska Brunkhorst, Nils Horst und Liam Joshua Jackson zu Feuerwehrfrauen bzw. Feuerwehrmännern befördert werden. Ebenfalls befördert werden konnten Florian Thiedmann zum Oberfeuerwehrmann und Kai Mohaupt zum Hauptfeuerwehrmann. Über eine Beförderung zum Löschmeister konnte sich der Kamerad Jonas Keitel freuen.

Eine besondere Ehrung konnte an diesem Abend Erhard Lehne ausgesprochen werden. Nachdem er am 18.12.1970 in die Feuerwehr eingetreten war, steht er der Ortsfeuerwehr auch jetzt noch als Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung tatkräftig zur Seite. Infolgedessen konnte er an diesem Abend für mehr als 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und ausgezeichnet werden.

Nachdem alle Ehrungen und Beförderungen vollzogen waren, lud die Ortsfeuerwehr Bockelskamp zum gemütlichen Beisammensein bei Spanferkel und einigen Kaltgetränken ein.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell