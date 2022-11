Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

PKW und Transporter kollidieren

Emmerich-Elten (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (3. November 2022) ist es auf der Zevenaarer Straße (B8) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein mit neun Personen besetzter Transporter war in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs, als ein 29-Jähriger Autofahrer mit seinem Ford Mondeo rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die B8 fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem quer zur Fahrbahn stehenden PKW, aufgrund dessen der Transporter auf die Seite kippte. Der 29-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso ein 18-Jähriger Mitfahrer in dem Transporter. Die restlichen acht Insassen in dem Ford Transit trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn der B8 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 08:15 Uhr gesperrt werden. Der Landestraßenbetrieb NRW entsandte Mitarbeiter zur Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell