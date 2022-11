Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Brand einer leerstehenden Lagerhalle

Die Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Samstag (5.November 2022) gegen 20:50 Uhr wurde eine seit Jahren leerstehende, ehemalige Lagerhalle am Holtumsweg vermutlich durch Brandstiftung in Brand gesetzt. Insbesondere das Dach des Gebäudes wurde durch das Feuer beschädigt, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, richten ihre Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880.(ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell