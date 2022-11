Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Samstag (05. November 2022), 16:30 Uhr bis Sonntag (06. November 2022), 12:00 Uhr, kam es am Thelenweg in Uedem zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten u.a. einen Computer, einen Beamer sowie ein Fernsehgerät und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten kam es am Sonntag (06. November 2022) zwischen 07:00 Uhr und 15:15 Uhr an der Viehstraße in Uedem. Dort hebelten die Täter eine Kunststofftüre auf und gelang so ins Gebäude. Die Täter traten eine Bürotüre ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. Bargeld sowie ein Tablet. Ob es sich bei den beiden Sachverhalten um die gleichen Täter handelt, ist nach aktuellem Erkenntnisstand noch unklar.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

