Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (05. November 2022) kam es zwischen 03:45 Uhr und 04:00 Uhr an der Goebelstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen Fahrzeug die Goebelstraße, kam aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße ab und beschädigte dann die Hauswand eines ...

mehr