POL-KLE: Emmerich - Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt worden

Unfallverursacher flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (06. November 2022) kam es gegen 01:20 Uhr, auf einem Parkplatz, welcher zwischen der Schmidtstraße, der Dr.-Robbers-Straße und der Klosterstraße in Emmerich liegt, zu einer Unfallflucht. Laut Zeugenaussagen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbernen Peugeot 206 älteren Baujahrs, den Parkplatz. Das Fahrzeug, welches laut Zeugenaussagen ein niederländisches Kennzeichen hatte, verlor durch eine Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen, seine Stoßstange. Die beiden anderen Fahrzeuge, ein grauer 3er BMW sowie eine Mercedes E-Klasse, wurden im Frontbereich sowie an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung A3, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

