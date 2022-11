POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kleve (ots) - In der Zeit von Donnerstag 03.11.22 22:00 Uhr bis Freitag 04.11.2022 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Honda NX 650. Das Motorrad war verschlossen auf dem Hinterhof eines Hauses an der Merowingerstraße abgestellt. Das amtliche Kennzeichen KLE-MO 46 war an dem Fahrzeug angebracht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem entwendeten Fahrzeug, bitte an die Polizei in Kleve ...

