Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

PKW-Fahrerin nach Auffahrunfall schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Donnerstagabend (3. November 2022) kam es gegen 18:00 Uhr auf der Xantener Straße (B58) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-Jähriger aus Nettetal war in einem Ford Transit auf der B58 in Richtung Straelen unterwegs. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung eine 49-Jährige aus Straelen. Als die Frau in dem Toyota Aygo nach ersten Erkenntnissen an einer Einmündung nach links abbiegen und dazu den Gegenverkehr passieren lassen wollte, fuhr der Fahrer des Transits auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem Toyota Avensis, in dem sich drei Personen befanden. Die 49-Jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Insassen des Toyota Avensis - ein 40-Jähriger aus Venlo (NL), eine 28-Jährige aus Velden (NL) und ein Kleinkind - zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die drei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Einsatzkräfte sperrten die B58 für die Dauer der Unfallaufnahme. (cs)

