Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell (ots)

Am Freitag in den frühen Abendstunden sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Scheffelstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen, im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:20 Uhr, ein Fenster auf der Rückseite des freistehenden Hauses ein und gelangten so in die Innenräume des Gebäudes. Dort durchwühlten und durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke und erbeuteten dabei diversen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Scheffelstraße aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell