Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Hilzingen (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall auf der Straße "Zum Katzental" am Samstagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Roller vom Gelände des Sportplatzes auf die Straße. Dabei stieß der Rollerfahrer mit einem vom Katzentalerhof in Richtung Gottmadingen fahrenden Jeep eines 26-Jährigen zusammen. Trotz einer Vollbremsung konnte der Jeep-Fahrer die Kollision mit dem Zweirad nicht mehr vermeiden. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Jeep entstand durch den Aufprall Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Roller in Höhe von mehreren hundert Euro.

