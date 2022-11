Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der B33 neu - Polizei sucht Zeugen

Radolfzell (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Radolfzell und Allensbach zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war auf der B33 von Radolfzell in Richtung Konstanz auf der linken Spur unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Radolfzell und Allensbach zog ein bislang unbekannter Mercedesfahrer direkt vor dem Audi unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 35-Jährige mit seinem Wagen nach rechts aus und kam dabei in den Grünstreifen. In der Folge lenkte der Fahrer gegen, woraufhin der Wagen in die Mittelleitplanke prallte und sich anschließend mehrfach drehte, ehe das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte ebenfalls im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Bei dem unfallflüchtigen Verursacherfahrzeug soll es sich um einen braunen oder dunkelorangenen Mercedes Benz der neuen A-Klasse, oder der GLA-Klasse gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

