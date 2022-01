Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Kreis Tuttlingen) Autofahrer prallt gegen Masten (20.01.2022)

Mühlheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Straße "An der Steig" einen Unfall mit Sachschaden verursacht. In einem Kreisverkehr kam ein 41-jähriger Skoda Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, da die Bereifung seines Autos mangelhaft war. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Masten eines Fußgängerüberwegs. Beim Aufprall lösten die Airbags des Skoda aus, der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell