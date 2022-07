Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Mittwochmorgen (13.07.2022, 08.00 Uhr) zwei Männer in ihren Autos in Drensteinfurt verletzt worden.

Ein 45-jähriger Mann aus Hamm war auf der B 54 Richtung Münster unterwegs, ein 28-jähriger Mann aus Münster in entgegengesetzter Richtung. Kurz hinter der Kreuzung mit der B 58, kam der 45-Jährige aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Auto des Münsteraners zusammen. Dieser wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell