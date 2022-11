Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221111-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus sowie mehreren Einbruchsversuchen

Bergheim (ots)

Polizei fahndet nach Tätern

In der Nacht zu Donnerstag (10. November) sind Unbekannte in ein Haus in Bergheim eingebrochen. Polizisten nahmen zudem im Bereich der Straße 'Kaulens Weide' mehrere Anzeigen zu versuchten Einbrüchen auf. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Mittwoch (9. November) 22.30 Uhr und Donnerstag 7.50 Uhr durch die Eingangstüre in das Haus an der Fortuna-Nord-Straße eingebrochen sein und Wertgegenstände gestohlen haben. Die Geschädigten alarmierten die Polizei, als sie den Einbruch bemerkten.

Zudem riefen Geschädigte die Polizei, als sie Personen an einem Gebäude an der Frickestraße sowie an Häusern der Straße 'Kaulens Weide' wahrnahmen. Laut Zeugenangaben soll gegen 3.30 Uhr ein dunkles Auto aus Richtung Franz-Esser-Straße in die Straße 'Kaulens Weide' gefahren sein. Zwei circa 18 bis 25-jährige, schlanke und 180 Zentimeter große Männer sollen dann aus dem Auto ausgestiegen sein und versucht haben die Eingangstüren von mehreren Wohnhäusern aufzuhebeln.

Einer der Täter soll eine schwarze Mütze, Handschuhe, einen beigen Pullover, eine hellblaue Jeanshose sowie schwarze Turnschuhe getragen haben. Der Komplize sei mit einem Kapuzenpullover sowie Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Zudem habe er braune Haare. Beide Täter sollen eine FFP2 Maske getragen haben. Die Männer sollen in einem grünen Audi unterwegs gewesen sein.

Polizisten sicherten die Spuren an den Tatorten und nahmen Strafanzeigen auf. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell