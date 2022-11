Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221110-3: Zeugen gesucht - Versuchter EC-Karten-Betrug

Hürth (ots)

Am Donnerstagvormittag (10. November) hat ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Automatenwartungsdiensts Aufsätze zum EC-Karten-Phishing an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale im Hürth-Park entdeckt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Um 10.25 Uhr fand der Zeuge den Aufsatz in der Filiale an der Theresienhöhe im Rahmen einer Reparatur eines anderen Automaten. Nach derzeitigen Ermittlungen präparierten die Täter die Geldausgabe des Geldautomaten an der Außenwand, um persönliche Daten der Bankkundschaft auszulesen.

Polizisten stellten den Aufsatz vor Ort sicher. Die Polizei rät Bankkunden, die in letzter Zeit Geld im Bereich des Hürth-Parks abgehoben haben, ihre Kontobewegungen in den kommenden Wochen zu beobachten. Die Ermittlungen dauern an. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell