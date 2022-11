Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221110-1: Vermissten Frank Lothar L. wohlbehalten angetroffen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vermisstenfahndung wird zurück genommen

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 9. November 2022

Der als vermisst gemeldete Frank Lothar L. (50) ist am Mittwochabend (9. November) von Bundespolizisten in Aachen wohlbehalten angetroffen worden. Die Beamten informierten umgehend die Angehörigen des 50-Jährigen, die ihn kurz darauf auf der Polizeiwache am Hauptbahnhof Aachen abholten.

Da der Grund für die Vermisstenfahndung weggefallen ist, wird die Öffentlichkeitsfahndung zurück genommen. (he)

