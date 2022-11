Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221109-2: Polizei fahndet nach Unfallflüchtigem - Zeugen gesucht

Elsdorf (ots)

Unfallbeteiligter leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem derzeit noch unbekannten Autofahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagmorgen (8. November) in Elsdorf-Heppendorf an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Nach Zeugenangaben soll der Unbekannte die Unfallstelle verlassen haben, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war ein 38-jähriger Autofahrer gegen 5.45 Uhr auf der Bundessstraße 477 in Fahrtrichtung der AS Elsdorf (BAB 4) unterwegs. Nach Aussage des Mannes soll ihm ein Auto entgegen gekommen sein. Der Fahrer habe einen Lastwagen überholt und sei dabei mit seinem Fahrzeug kollidiert. Laut des Unfallbeteiligten könnte es sich um ein rotes Auto gehandelt haben. Durch den Zusammenstoß sei auf seiner Fahrerseite eine Scheibe zerborsten. An den umherfliegenden Splittern habe er sich verletzt.

Der unbekannte Autofahrer soll sich umgehend entfernt haben. Polizisten fanden an der Unfallstelle einen abgebrochenen Außenspiegel und stellten ihn als Beweismittel sicher. Die Beamten prüfen derzeit, ob dieser Spiegel von dem Fahrzeug des Flüchtigen stammen könnte. (jus/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell